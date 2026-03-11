Ramazan'ın zarif geleneği: Zimem defteri

Muş'un Malazgirt ilçesinde Osmanlı'dan günümüze uzanan 'zimem defteri' geleneği Ramazan ayında bir kez daha yaşatıldı.Ankara'da görev yapan Muşlu polis memuru Mustafa Şahin, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını kapatarak örnek bir dayanışmaya imza attı.Ramazan ayı dolayısıyla birçok ilde sürdürülen bu anlamlı gelenek, bu kez Şahin'in memleketi olan Malazgirt'te gerçekleştirildi.Polis memuru Mustafa Şahin, Malazgirt ilçesinde yaklaşık 30 yıldır bakkal işletmeciliği yapan 58 yaşındaki Osman Uğurbaş ile iletişime geçerek, ilçede ve köylerde yaşayan maddi durumu yetersiz, dul ve yetim vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını sildirdi.Bakkal işletmecisi Osman Uğurbaş, yapılan yardımdan dolayı duygulandığını belirterek, 'Yaklaşık 30 yıldır bakkal işletiyorum. Zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız veresiye alışveriş yapıyor. Mustafa Şahin kardeşimiz Ramazan ayında bize ulaştı ve zimem defterindeki bazı borçları kapatmak istediğini söyledi. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir davranış. Allah kendisinden razı olsun' dedi.Borçları kapatılan vatandaşlardan Saddam Gezer ise yapılan yardımın kendileri için büyük bir destek olduğunu ifade ederek, 'Ramazan ayında böyle bir iyilikle karşılaşmak bizi çok duygulandırdı. Borçlarımızın kapatıldığını öğrenince gerçekten çok mutlu olduk. Bu iyiliği yapan herkesten Allah razı olsun' şeklinde konuştu.Osmanlı döneminden gelen ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının hayırseverler tarafından gizlice ödenmesini ifade eden 'zimem defteri' geleneği, Malazgirt'te de yaşatılarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.