Altın Yükselişe Geçti! Gram Altının Yeni Fiyatı Belli Oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik ilan ettiği savaşın 12. gününde de piyasalar güne hareketli başladı. Savaşın başlamasıyla yükselen altın beklenmedik bir şekilde düşüş göstermişti.

Yatırımcıların da gözü kulağı piyasalardaki son duruma kilitlendi. Bir süredir inişli çıkışlı grafik izleyen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Mart 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 12.057,00SATIŞ: 12.216,00ALIŞ: 7.374,64SATIŞ: 7.375,50ALIŞ: 48.062,00 TLSATIŞ: 48.586,00 TLALIŞ: 48.776,00 TLSATIŞ: 49.503,00 TLALIŞ: 24.131,00 TLSATIŞ: 24.444,00 TLALIŞ: 5.204,89SATIŞ: 5.205,54