İftar Vakti Kemerli Kavga!

Sultangazi'de iftar vakti çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken araya giren vatandaşlar, sürücüleri ayırmayı çalıştı.İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde, trafikte kavga çıktı.Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada, taraflardan biri kemerini çıkararak diğer kişiye saldırdı.Diğer taraf ise karşısındakine yumrukla karşılık verdi.Araya giren çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken, araya giren bir kadının 'Vurma' diye bağırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Uzun süre cadde ortasında devam eden kavgaya tepki gösteren diğer sürücüler ise korna çaldı.Kavganın ardından hafif ticari araç sürücüsü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.İkinci kavga ise, Atatürk Bulvarı'nda çıktı.Motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.