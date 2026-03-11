IBAN Transferlerine Yeni Düzenleme! 15 Mart’ta Başlıyor

IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine yönelik yeni bir uygulama yürürlüğe giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan düzenlemenin 15 Mart itibarıyla devreye alınması planlanıyor.Yeni sistemle birlikte yüksek tutarlı para hareketlerinin daha yakından izlenmesi amaçlanıyor.Yetkililer, düzenlemenin temel hedefinin para transferlerinde şeffaflığı artırmak olduğunu belirtiyor. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis faaliyetleri ve kayıt dışı finansal hareketlerle daha etkin mücadele edilmesi planlanıyor.Özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan yüksek meblağlı işlemler daha sıkı denetime tabi tutulacak.Yeni uygulama; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM'ler üzerinden yapılan para transferlerinin tamamını kapsayacak. Bu kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemler, sistem tarafından daha detaylı şekilde incelenecek.Düzenlemeye göre, bir gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 400 bin TL'yi aşarsa, işlem gerçekleştiren kişinin transfer için açıklama yazması gerekecek.Yazılacak açıklamanın en az 20 karakterden oluşması şart olacak. Açıklama kısmı boş bırakılan ya da yetersiz bulunan transferler bankalar tarafından onaylanmayabilecek.Yeni sistem kapsamında para transferleri belirli kategoriler altında sınıflandırılacak.-Gayrimenkul alımı-Araç alımı-Borç ödeme-Bağış-Sigorta ve sağlık harcamaları-Kripto varlık işlemleri-Şans oyunu ödemeleri-Danışmanlık hizmetleriTransfer sırasında 'diğer' veya 'bireysel ödeme' gibi genel seçeneklerin tercih edilmesi durumunda bankalar kullanıcıdan ek açıklama isteyebilecek. Bu uygulamayla şüpheli para hareketlerinin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor.Yeni düzenleme çok yüksek tutarlı transferler için de ek yükümlülükler getiriyor.-2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulması gerekecek.-20 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek.Yetkililer, uygulamanın finansal sistemde güvenliği artırmayı ve kayıt dışı para hareketlerini azaltmayı amaçladığını belirtiyor.