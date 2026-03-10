Film Gibi Soygun!

Kuyumcukent'te 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüphelilerin yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtığı soyguna ilişkin bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.İstanbul'da filmleri aratmayan soygun...Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent korku dolu anlara ev sahipliği yaptı.Toplam 7 şüpheli bir otomobil ve bir hafif ticari araçla olay yerine geldi.Şüphelilerin soygunda uzun namlulu silahlar kullandığı görüldü.Maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan soygun anı sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.