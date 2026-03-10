ChatGPT Zirveye Geri Döndü!

OpenAI'nin ABD Savunma Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kullanıcıların büyük tepkisine yol açtı. ChatGPT'nin App Store'daki liderliği kısa süreliğine sarsıldı. Anthropic şirketi sözleşmedeki iki maddeyi reddedince hükümet tarafından tedarik zinciri riski ilan edildi. Tam bu sürenin dolduğu gün OpenAI devreye girerek sözleşmeyi imzaladı.OpenAI, Anthropic'in istediği güvenlik önlemlerini aldığını iddia etti. Buna rağmen kullanıcılar hızla ChatGPT uygulamasını telefonlarından silmeye başladı. Silme oranları birkaç gün içinde yüzde 295 artış gösterirken, Claude 1 Mart tarihinde ABD App Store'da ilk kez birinci sıraya yerleşti. Kısa süre sonra ChatGPT tekrar zirveye dönerken, Claude ikinci, Google Gemini ise üçüncü oldu.Bu kriz, OpenAI'nin pazar payının daraldığı bir döneme denk geldi. Apptopia raporuna göre ChatGPT'nin ABD'deki günlük kullanıcı payı Ocak 2025'teki yüzde 69,1 seviyesinden Ocak 2026'da yüzde 45,3'e geriledi. Aynı dönemde Google Gemini'nin pazar payı yüzde 14,7'den yüzde 25,1'e çıktı.Alphabet, Gemini'nin aylık 750 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. OpenAI ise geçtiğimiz ay haftalık 900 milyon aktif kullanıcı ve 50 milyon aboneyi geçtiğini açıkladı. Sensor Tower verileri de Ağustos ve Kasım ayları arasında Gemini'nin aylık kullanıcı sayısının yüzde 30, ChatGPT'nin ise sadece yüzde 5 arttığını ortaya koyuyor.Anthropic uzun zamandır kurumsal pazara ve sorumlu yapay zeka imajına odaklanıyor. Şirketin OpenAI'nin reklam stratejisine gönderme yapan Super Bowl reklamı sonrası Claude uygulaması 13 Şubat'ta ilk kez ABD App Store'da ilk 10'a girdi. Anthropic şimdi hükümetin “tedarik zinciri riski” kararını durdurmak için dava açıyor ve sektörden 30 çalışan bu davaya resmi destek verdi.