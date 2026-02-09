Türkiye’nin Savunma Sanayii İhracatları İsrail’i Panikletti! 'Erdoğan Körfez’de Büyük Bir Zafer Kazandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşması imzalanmıştı.Ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirilen görüşmelere katılarak savunma sanayii ve teknoloji alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirmişti.Ziyaretin ardından Suudi Arabistan'ın milli muharip uçak KAAN ile ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik ilgisine ilişkin, 'Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.Türkiye'nin Suudi Arabistan'a olası KAAN satışı şimdiden İsrail'de alarm zillerine neden oldu.Maariv gazetesi, 'Erdoğan Körfez'de büyük bir zafer kazandı: Dev anlaşma yaklaşıyor! İsrail endişeli' başlıklı haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki potansiyel bir anlaşmanın 20 ila 100 adet KAAN savaş uçağı ve Gökbey çok amaçlı helikopter alımını kapsadığını bildirdi.Haberde, anlaşmanın ayrıca stratejik ortaklığı güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni bir bölgesel ofisin kurulmasını da kapsadığı belirtildi.İsrailli gazeteye göre Türkiye, Suudi Arabistan ile olası KAAN savaş uçağı satışı konusunda ileri düzey müzakereler yürütüyor ve 2026 yılı içinde önemli bir potansiyel anlaşmanın imzalanması mümkün görünüyor.Maariv, masadaki olası anlaşmanın ölçeğine de dikkat çekti. Haberde, Suudi Arabistan'ın KAAN'a yönelik tercihinin, klasik bir satın almanın ötesine geçmesi halinde sipariş sayısının ciddi biçimde artabileceği belirtilirken, nihai montaj hattı kurulması ya da projeye ortaklık gibi modellerin gündemde olduğu aktarıldı.Habere göre, bu senaryoda Suudi Arabistan için 20 uçaklık bir alımın ekonomik ve stratejik açıdan yeterli olmayacağı, 50 ila 100 adetlik bir filonun satın alınabileceği değerlendirmesi yapıldı.Haberde, görüşmelerin yalnızca KAAN savaş uçağıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi ve Türk yapımı Gökbey çok amaçlı helikopteri de kapsadığı belirtildi.İsrailli gazete, helikopterin hem askeri hem de sivil kullanım alanlarıyla Suudi Arabistan'ın operasyonel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform olarak değerlendirildiğini aktardı.Maariv ayrıca, Türkiye'nin Körfez'deki savunma sanayii varlığını kalıcı hale getirmeye hazırlandığını yazdı. Bu kapsamda Riyad'da açılması planlanan yeni ofisin, yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayacak bir merkez işlevi görebileceği ifade edildi.Habere göre bu hamle, Ankara'nın Körfez'deki etkisini artırma ve savunma sanayii ihracatını bölgesel ölçekte genişletme stratejisinin bir parçası.