AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat 19.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:
Ayrıntılar geliyor...