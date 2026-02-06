Umre Vaadiyle 23 Bin Dolar! Mağdurlar Poliste...
Kentte yaşayan 17 kişi umre vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Mağdurlar E.Ş. tarafından kişi başı bin 350 dolar dolandırıldıklarını söylerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Edirne'de 17 kişilik bir grup, umre ibadetini yerine getirmek istedi.
Grup bunun için 3 ay önce bir firmayla irtibata geçti.
KİŞİ BAŞI BİN 350 DOLAR KAPTIRDILAR
17 kişilik grup, firmaya kişi başı bin 350 dolar ödedi.
Vatandaşlar ödemeyi yaptıkları firma görevlisi E.Ş.'den bir daha haber alamadı.
DOLANDIRICI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Dolandırıldıklarını anlayan grup, Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek E.Ş. hakkında şikayetçi oldu.
Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili E.Ş. hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtti.
'PARAYLA SATILMAYAN UMUTLARIMIZI ALDI'
Evlerde temizlik yaparak umre için para biriktirdiğini söyleyen Bilgin Satan, 'Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim.' dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
