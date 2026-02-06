Umre Vaadiyle 23 Bin Dolar! Mağdurlar Poliste...

Edirne'de 17 kişilik bir grup, umre ibadetini yerine getirmek istedi.Grup bunun için 3 ay önce bir firmayla irtibata geçti.17 kişilik grup, firmaya kişi başı bin 350 dolar ödedi.Vatandaşlar ödemeyi yaptıkları firma görevlisi E.Ş.'den bir daha haber alamadı.Dolandırıldıklarını anlayan grup, Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek E.Ş. hakkında şikayetçi oldu.Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili E.Ş. hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtti.Evlerde temizlik yaparak umre için para biriktirdiğini söyleyen Bilgin Satan, 'Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim.' dedi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.