 Epstein'in Ölüm Gecesi ‘Turuncu’ Sır! Hücreye Giden Gizemli Kişi Kim? Dünya Bu Çelişkiyi Konuşuyor

ABD merkezli CBS kanalının uzman analizlerine dayandırdığı haberde, Epstein'in ölüm gecesine ait güvenlik kamerası kayıtlarının yeniden incelendiği belirtildi. İncelemelerde, 9 Ağustos 2019 saat 22.39 civarında Epstein'in bulunduğu izole kata doğru merdivenlerden yukarı çıkan turuncu renkli bir cismin tespit edildiği aktarıldı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Epstein'in tutuklu bulunduğu Metropolitan Cezaevi'ndeki videonun inceleme raporlarında yer alan 'L Katı merdivenlerinden yukarı doğru turuncu bir şeyin çıktığı görülüyor.Muhtemelen o kata çıkarılan bir mahkum olabilir.' ifadesinin, yetkililer tarafından 'daha önce bildirilmemiş bir şeye işaret ettiği' ve Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla çeliştiği vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:'Yeni kayıtlar, o akşam geç saatlerde Epstein'in kaldığı katın yakınındaki faaliyetler hakkında daha fazla soru işareti uyandırıyor.'Adalet Bakanlığının belgelerinde aynı saat ve dakikadaki kayıt incelenmiş ve söz konusu şahıs için turuncu 'çarşaf veya yatak takımı' taşıyan 'kimliği belirsiz' bir cezaevi memuru olabileceği yorumuna yer verilmişti.Raporlara göre Epstein'in öldüğü gece görevli olan cezaevi personeline, görüntülerdeki turuncu elbiseli kişi hakkında herhangi bir soru yöneltilmediği ortaya çıktı.Ayrıca o gece Epstein'in bulunduğu katta görev yapan Tova Noel'in, mahkum sayısını saat 22.00 ile 03.00 arasında bir kişi eksik kaydettiği ve bunu 'muhtemel bir hata' olarak açıkladığı belirtildi.Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da geçen yaz Fox News kanalına verdiği bir röportajda, Epstein'in ölüm gecesi, aynı katta bir güvenlik görevlisinin dışında kimsenin bulunmadığını, 'görüntülerin gayet açık' olduğunu iddia etmişti.O gece kayıt yaptığı bilinen tek kamera, Epstein'in hücresine giden merdiveni kısmen gizleyecek şekilde konumlandırılmış, diğer açıdaki kameranın ise kayıt yapmadığı öne sürülmüştü.Ortaya çıkan son görüntüler, Epstein'in ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.Reşit olmayan kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan hükümlü Jeffrey Epstein'in şüpheli şekilde öldüğü hapishaneyle ilgili paylaşılan son görseller, olay gecesi yaşananlar ve Epstein'in ölüm sebebiyle ilgili şüpheleri gidermek yerine daha da artırdı.Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyor.