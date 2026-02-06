Yabancı Gazetecilerden Türkiye'ye Övgü! Deprem Sonrası Ayağa Kalkan Şehirlere Hayran Kaldılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü'nce, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü kapsamında, uluslararası basının deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmesi için medya programı düzenlendi.Sabah'ın haberine göre; ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'dan 32 basın mensubu Hatay ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Hatay'da Meclis binası ile Adalı Konağı ve Habib-i Neccar Camii gibi mekânları ziyaret eden gazeteciler, dün Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan binaları ve tarihi yapıları gezdi. Deprem sonrası 3 yıl içinde yapılanların bir başarı hikâyesi olduğunu belirten gazeteciler Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Alman RTL televizyonunda çalışan gazeteci Andreas Kruger: Depremden bir hafta sonra Alman ekibiyle buradaydım. Yıkımın boyutunu yakından gördüm. Gördüğüm kadarıyla 3 yıl öncesi ve 3 yıl sonrası arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla burada ortaya konulan emeği çok kıymetli buluyorum.ABD'li gazeteci John Kavuhch: Ben daha önce başka ülkelerdeki afet bölgelerinde de bulundum. Türkiye kadar hızlı toparlananı görmedim. 3 yıl önce burayı gördüğümde binalar yıkılmıştı, her yer mahvolmuş haldeydi. Fakat 3 yıl sonra gelinen noktada her şeyin yeniden yapıldığını görüyorum. Arada çok büyük bir fark var, takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bugün burada gördüğümüz bir başarı hikâyesi.Azerbaycanlı gazeteci Marahim Nasibov: Daha önce bölgeyi ziyaret ettim. Bir yıl içinde ortaya konulan çalışmaları görünce gerçekten etkilendim. Kısa sürede bu kadar büyük bir dönüşüm sağlanması takdire değer.Ramin Abdullayev: Ben bir sene önce de bu bölgedeydim. Bir senede ne kadar muazzam bir iş görüldüğüne şahit oldum. Biz kardeş ülke olarak gururluyuz. Gerçekten bir sene gibi kısa sürede bu kadar büyük işlerin yapılması, her devletin yapabileceği bir şey değil. Biz de Türkiye adına çok gururluyuz.Mısırlı gazeteci Muhammed Tharvat: Sahadaki çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Yürütülen projeler gerçekten dikkat çekici.Güney Koreli basın mensubu Jaehoon Chu: Depremin meydana geldiği gün burada değildim. Meslektaşlarım yaşanan yıkımın boyutlarını anlattı. 3 yılda yapılan çalışmaları, kat edilen mesafeyi gözlemlemek için buradayız. Bütün evlerin, işyerlerinin yıkıldığını duymuştum. Burada büyük bir yıkım ve facia yaşanmış fakat bu binaların inşa edildiğini görüyorum. Muazzam bir çaba sarf edildiğini ve harika bir sonuç çıktığını gözlemliyorum.Yunan ERT televizyonundan Elvira Krithari: Depremden 3 yıl sonra yeniden afet bölgesine döndüm. Ancak tanımakta güçlük çektim. Çünkü daha önce bu yerleri yalnızca enkazın içinde görmüştüm.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan ve yakınlarını kaybeden 5 çocuk babası Devren Yener'in hikâyesini, ''Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık. Hataylı Devren Yener'in yeni Antakya seferi...' notuyla paylaştı. Antakya'da 25 yıldır minibüs şoförlüğü yapan ve her gün güzergâh boyunca bölgede yapılan çalışmaları gören Devren Yener, asrın inşa seferberliği sonrası memleketinin yeniden doğuşuna şahit olduğunu ifade etti. Yener, 'Ben bu Antakya'nın çocuğuyum. En fazla zarar gören memleket bizim memleket. Burada gerçekten taş üstünde taş kalmadı.Bu deprem bize her şeyi yaşattı. Biz 'Antakya bitti artık, bir daha düzelmez' diyorduk. Ama Allah'a binlerce şükür olsun ki Antakya'mız ayağa kalktı. Kim ne derse desin devletimiz bizi sahipsiz bırakmadı. Hepimize yetecek kadar ev yapıldı. Biz otobüste olduğumuz için TOKİ'leri görüyoruz. Binalarımıza bak şimdi ne güzel olmuş. Yok olan bir şehirdi burası. 3 senede yeni bir şehir kuruldu. Buyurun binalarımıza, bitmedi mi, bitmemiş mi? Gördük, bitmiş abi. Bakıyorum 3 günde, 5 günde bina dikilmiş. Turist geliyor mu, geliyor. Turizm yerlerimiz daha güzel oldu. Oteller yapıldı, otoparklarımız, otogarımız düzeldi. Antakya daha güzel olacak. Depremden sonra belki 10 araç bile çalışmıyordu. Şimdi ise 100 araç çalışıyor. Her sokağa giriyoruz. Girmediğimiz çıkmadığımız sokak yok. Tabii ki devletimiz sayesinde bu sokaklara girmeye başladık. 'Çalışma yok' diyorlar. Çalışma yoksa biz bu sokaklara nasıl giriyoruz o zaman?' dedi.