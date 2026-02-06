Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Asrın felaketinde edebiyete irtihal eden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez, nice kalpler dağlandı. Fakat biz dirayet sahibi bir milletiz. Depremlerin ekonomiye maliyeti 150 milyar dolar. Doğal afet kaynaklı en ağır ekonomik kayıp yaşandı. 86 milyon olarak yeniden doğduk. Dünyaya Türkiye'nin gücünü yeniden gösterdik.Deprem turistlerinin atmadığı yalan, yapmadığı dezenformasyon kalmadı. 'Bunlar bu evleri bitiremez' dediler. Yapamaz dedikleri evleri bitirip teslim ettik. Varsa bir eserin çıkar millete anlatırsın, eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadede polemik yaparsın, günü kurtarmaya çalışırsın.Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı123 milyar liralık sağlık yatırımı yaptık. 11 ilimizde 8 bin km uzunluğunda boru hattı inşa ediyoruz.