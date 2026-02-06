  • USD: 43,45 - 43,53
Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Camiye Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Ekleme: 6.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 6.02.2026 - 15:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde, cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelerde göre 10 olarak açıklanan can kaybı artıyor.

ÖLÜ SAYISI 31'E ÇIKTI
İslamabad Vali Yardımcısı Irfan Nawaz Memon yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 169'a yükseldiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise açıklamasında, olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



