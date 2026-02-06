Kar Kabusu Devam Ediyor! Bilanço Ağırlaşıyor

Japonya'da 20 Ocak itibarıyla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı 7 kişinin daha ölümüne neden oldu. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'ndan (FDMA) edinilen bilgilere göre şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 42'ye yükseldi.Niigata eyaletinde 15 kişinin öldüğü açıklanırken, Akita'da 8, Aomori ve Yamagata'da 5'er kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hokkaio'da 4, Iwate, Fukui ,Nagano, Kyoto ve Shimane'de de 1'er kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.156'sı ağır, 288'i hafif olmak üzere toplam 444 kişinin şiddetli kar yağışı kaynaklı kazalarda yaralandığını açıklayan FDMA, halka kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişiyle yapma, yanlarında cep telefonu bulundurma ve çatı gibi yüksek yerlerde güvenlik halatı ve kask kullanma uyarısında bulundu.Birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmış, kar temizleme çalışmalarına destek için bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmişti.