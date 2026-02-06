Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın piyasası haftanın son işlem gününe de hareketli başladı. 8 bin seviyesine çıkarak son dönemlerin rekorunu kıran altında gerileme devam ediyor.
Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gram altın 6.743 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.749,13₺
Gram Altın Satış: 6.752,34₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.777,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.080,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.554,00₺
Yarım Altın Satış: 24.123,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.577,43₺
Tam Altın Satış: 47.604,42₺
ONS ALTIN
ONS altın Alış: 4.816,63
ONS Altın Satış: 4.817,90