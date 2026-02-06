  • USD: 43,45 - 43,53
Altın Düşüyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasası haftanın son işlem gününe de hareketli başladı. 8 bin seviyesine çıkarak son dönemlerin rekorunu kıran altında gerileme devam ediyor.

Ekleme: 6.02.2026 - 09:51 Güncelleme: 6.02.2026 - 09:57 / Editör: Fehmi Öztürk
Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gram altın 6.743 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.749,13₺
Gram Altın Satış: 6.752,34₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.777,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.080,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.554,00₺
Yarım Altın Satış: 24.123,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 46.577,43₺
Tam Altın Satış: 47.604,42₺

ONS ALTIN

ONS altın Alış: 4.816,63
ONS Altın Satış: 4.817,90