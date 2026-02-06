2026-YKS Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra uygulanacak.Sınava başvurular, 6 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 6 Şubat 2026 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması yoluyla yapabilecek.Sınava ilişkin tüm ayrıntıların 2026-YKS Kılavuzu'nda yer aldığı belirtilirken, adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı. Kılavuza, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.ÖSYM açıklamasında, 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Millî Savunma Üniversitesi yerleştirme sürecine dahil olabilmeleri için 2026-YKS'ye de başvuru yapmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Konuya ilişkin ayrıntıların 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer aldığı bildirildi.Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans veya lisans mezunu olan adayların, e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde yer almayan adayların, mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerektiği ifade edildi.