Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Güler Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Ekleme: 5.02.2026 - 14:07 Güncelleme: 5.02.2026 - 14:07 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.