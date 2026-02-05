Altın Ve Gümüş Çakıldı! Gram Altında Sert Düşüş
Altın piyasasında gün yine çok hareketli başladı. ABD-İran arasında yarın gerçekleşecek olan toplantı öncesi piyasalarda deprem etkisi yaşandı.
Bir anda sert bir yükseliş gösteren altın ve gümüş aniden çakıldı. Gümüşteki değer kaybı yüzde 14'e dayandı. Altın ise ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara geriledi. Vatandaşlar ise inişli çıkışlı grafik izleyen altındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.747,06₺
Gram Altın Satış: 6.751,08₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.703,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.034,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.407,00₺
Yarım Altın Satış: 24.068,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 48.032,61₺
Tam Altın Satış: 49.087,54₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.689,36₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.771,18₺
GÜMÜŞ
Gümüş Alış: 105,52₺
Gümüş Satış: 105,79₺