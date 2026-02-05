Altın Ve Gümüş Çakıldı! Gram Altında Sert Düşüş

Bir anda sert bir yükseliş gösteren altın ve gümüş aniden çakıldı. Gümüşteki değer kaybı yüzde 14'e dayandı. Altın ise ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara geriledi. Vatandaşlar ise inişli çıkışlı grafik izleyen altındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Şubat 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.747,06₺Gram Altın Satış: 6.751,08₺Çeyrek Altın Alış: 11.703,00₺Çeyrek Altın Satış: 12.034,00₺Yarım Altın Alış: 23.407,00₺Yarım Altın Satış: 24.068,00₺Tam Altın Alış: 48.032,61₺Tam Altın Satış: 49.087,54₺22 Ayar Bilezik Alış: 6.689,36₺22 Ayar Bilezik Satış: 6.771,18₺Gümüş Alış: 105,52₺Gümüş Satış: 105,79₺