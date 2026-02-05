  • USD: 43,46 - 43,53
Altın Ve Gümüş Çakıldı! Gram Altında Sert Düşüş

Altın piyasasında gün yine çok hareketli başladı. ABD-İran arasında yarın gerçekleşecek olan toplantı öncesi piyasalarda deprem etkisi yaşandı.

Ekleme: 5.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 5.02.2026 - 09:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Bir anda sert bir yükseliş gösteren altın ve gümüş aniden çakıldı. Gümüşteki değer kaybı yüzde 14'e dayandı. Altın ise ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara geriledi. Vatandaşlar ise inişli çıkışlı grafik izleyen altındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.747,06₺
Gram Altın Satış: 6.751,08₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 11.703,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.034,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 23.407,00₺
Yarım Altın Satış: 24.068,00₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 48.032,61₺
Tam Altın Satış: 49.087,54₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.689,36₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.771,18₺

GÜMÜŞ

Gümüş Alış: 105,52₺
Gümüş Satış: 105,79₺