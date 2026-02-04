Çağrı Merkezine Operasyon! Camdan Attılar...

İstabul'un Şişli ilçesinde bulunan bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezinde, farklı firma ve platform isimleri kullanılarak yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, yüzlerce mağdurdan toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürüldüğü, bu varlıkların 'soğuk cüzdan' olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda saklandığı tespit edildi.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara çevirerek soğuk cüzdanlarda tuttukları, ihtiyaç halinde bu varlıkları tekrar Türk Lirası'na dönüştürerek harcadıkları belirlendi.Tespiti yapılan adrese yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.Operasyon sırasında delilleri yok etmeye çalışan şüphelilerin, bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan aşağı attığı görüldü.Ekipler, bina çatılarında ve çevresinde yaptıkları çalışmalarla atılan dijital materyalleri, tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, yazılı doküman, mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan 'açık hat' olarak tabir edilen GSM hatları ile kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanlar ele geçirildi.Operasyonda toplam 17 kişi gözaltına alındı.Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda, daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin olduğu görüldü. Dolandırıcıların, metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaatlerinde bulunduğu belirlendi