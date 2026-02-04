Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL
Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparanlara 2026 itibarıyla 699 bin 245 TL ceza uygulanacak.
Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan ve baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl da erken çiçek açtı.
Kardelenleri koparmanın cezası ise ağır.
Koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası son 5 yılda yaklaşık 7 kat artırıldı.
İşte, kardelen koparmanın bedeli...
2026 BEDELİ
-20 derece soğuktan bile etkilenmeyen kardelen çiçeğini koparana 699.245 TL para cezası kesilmesi kararı alındı.