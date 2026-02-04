Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti!

Sarıyer'de yaşayan 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık, şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da acı kayıp...Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Akıncı'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi.Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Savcılık, 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.