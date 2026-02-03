Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı! İlçede Çığ Alarmı

Beytüşşebap Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Özel İdaresi, kara yolları, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor. Özellikle yüksek rakımlı köy yolları, geçitler ve çığ riski bulunan güzergahlarda iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi için riskli bölgelerde kontrollü ve tedbirli bir şekilde ilerliyor. Aşırı kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalarla birlikte dağ yamaçlarında biriken kar kütlelerinin yer yer koparak çığlara neden olduğu belirtilirken, bazı kırsal bölgelerde geçici ulaşım aksaklıkları yaşandı. Çığ tehlikesi bulunan alanlarda güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça bu güzergahları kullanmamaları yönünde uyarılar yapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri, çığ riski bulunan bölgelerde sürekli gözlem ve incelemelerde bulunurken, muhtemel olumsuzluklara karşı acil müdahale planları hazır tutuluyor. Karla mücadele ekipleri ise tipi ve olumsuz hava şartlarına rağmen, kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yetkililer, bölgede kar yağışının ve soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek, vatandaşlardan resmi uyarıları dikkate almalarını, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olmalarını istedi.Beytüşşebap'ta hem karla mücadele hem de çığ riskine karşı yürütülen çalışmaların, muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi.