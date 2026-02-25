  • USD: 43,89 - 43,96
Altın Fiyatları Fırladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor. Piyasalar perşembe günü yapılacak üçüncü tur ABD-İran görüşmelerinde odaklanmışken, altında da hareketlilik bir türlü dinmiyor.

Ekleme: 25.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 25.02.2026 - 09:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Dün çakılan altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.302,30 TL
SATIŞ: 7.303,21 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.129,00 TL
SATIŞ: 12.293,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 49.178,00 TL
SATIŞ: 49.923,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 48.367,00 TL
SATIŞ: 48.909,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.769,36 TL
SATIŞ: 7.097,91 TL