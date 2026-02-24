Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Uyarı! ‘Güvenlik Ve Savunma Asla Tek Boyutlu Değildir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:TSK'nın değerli mensupları, HAVELSAN'ın yöneticileri ve çalışanları, TSK'nın değerli temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinizin Ramazan-ı Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Bu çalışmalarımızı etkin bir koordinasyon içinde yürüten Savunma Sanayi Başkanlığımızı yürekten kutluyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.Etrafımıza barış ve güven yayıyoruz.Bugün Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz.SANCAR SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyoruz. Gözetim kabiliyetimizi artırıyoruz. Denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz. HAVELSAN'ı yürekten tebrik ediyor, kendim ve milletim adıma teşekkürlerimi iletiyorum.Dijital egemenlik güvenliğin parçası. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak zorundadır.İnsansız teknolojide bütün dünyaya parmak ısırtan seviyeye eriştik. Dışa bağımlılık yüzde 20'ye indi. Dünyada yıldızı yükselen Türkiye var. Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı. Bugün Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir.'Milli Teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık. Önümüzü kesmek isteyenler oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken bunlar 'bu yoldan dönün' dedi.