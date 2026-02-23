Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 7°CParçalı ve çok bulutluAYDIN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Kars, Ağrı, Ardahan, Ağrı, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıyağParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı