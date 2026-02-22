NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA, uzay araştırmalarında tarihi bir dönüm noktasına ulaşıyor. Başarıyla tamamlanan ikinci yakıt testinin ardından, merakla beklenen Artemis II görevi için hazırlıklar hız kazandı. Yetkililer, dört astronotu Ay'ın yörüngesine taşıyacak bu heyecan verici uçuşun en erken 6 Mart tarihinde gerçekleşeceğini müjdeledi.Uzay ajansı, şubat ayının başlarında yapılan ilk denemede tehlikeli bir hidrojen sızıntısıyla karşılaşmıştı. Bu nedenle teknisyenler, fırlatma rampasındaki devasa roketin arızalı contalarını hızla yeniledi. Perşembe gecesi gerçekleştirilen ikinci ıslak prova ise tamamen sorunsuz geçti. NASA yöneticilerinden Lori Glaze, sistemin planlanan süre içinde yakıtla doldurulduğunu doğruladı.Ekipler kalan son hazırlıkları tamamlarsa, devasa roket 6 Mart gecesi gökyüzüyle buluşacak. Ayrıca kurumun elinde 7, 8, 9 ve 11 Mart tarihlerini kapsayan alternatif fırlatma pencereleri de bulunuyor. Uçuş planına göre Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen'dan oluşan mürettebat, Ay'ın uzak tarafında 10 günlük bir yolculuğa çıkacak. Böylece astronotlar, 1972 yılından bu yana Ay'ın yakınına giden ilk insanlar olarak tarihe geçecek.İlk denemede sıvı hidrojen sızıntısı güvenlik sınırını yüzde 16 oranında aşmıştı. Ancak yeni teflon contaların kullanıldığı son testte bu oran sadece yüzde 1.6 seviyesinde kaldı. Fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, donanımın son derece başarılı bir performans sergilediğini belirtti. Bununla birlikte mühendisler, test sırasında ortaya çıkan ufak iletişim ve aviyonik sorunlarını incelemeye devam ediyor.Tarihi uçuşa sayılı günler kala mürettebatın sağlık hazırlıkları da başladı. Dört cesur astronot, cuma günü Houston'daki merkezlerinde standart iki haftalık tıbbi karantina sürecine girdi. Ekip, fırlatmadan yaklaşık bir hafta önce Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geçiş yapacak. Planlanan bu başarılı uçuş, gelecekteki Ay'a iniş görevleri için en önemli basamak olacak.