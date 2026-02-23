ABD Ordusu Savaş Pozisyonuna Geçti! Rusya'dan İran'a Gizli Füze Sevkiyatı

ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.Kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla 'hedefli saldırı' seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen 'daha geniş çaplı bir askeri operasyonu' değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü.Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.Bu tabloyu daha da çarpıcı hale getiren bir değerlendirme ise Fox News'ten geldi.Eski Pentagon yetkilisi Dana Stroul, ABD'nin Orta Doğu'daki mevcut askeri konuşlanmasının 'yüksek yoğunluklu ve uzun süreli bir askeri operasyonu' yürütebilecek düzeyde olduğunu söyledi.Stroul'a göre ABD ordusu, Trump'ın vereceği herhangi bir emri yerine getirmeye hazır durumda ve bölgedeki müttefiklerini İran füzelerine karşı savunabilecek kapasiteye sahip.Stroul, özellikle iki uçak gemisinin bölgedeki varlığına dikkat çekti.USS Gerald R. Ford'un Cebelitarık Boğazı'nı geçerek doğuya yöneldiği, USS Abraham Lincoln'ün ise Umman Denizi'nde görev yaptığı aktarıldı.Her iki geminin de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) sahasında konuşlanmasının, 'caydırıcılığı ve saldırı kapasitesini ciddi ölçüde artırdığı' ifade edildi.Stroul, ABD'nin bölgede güdümlü füze destroyerleri, savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve hava savunma sistemlerinin sayısını artırdığını belirterek, 'Bu düzeyde bir askeri yığınağı bölgede başka hiçbir ülke gerçekleştiremez' dedi.Trump'ın İran'a anlaşma için 15 gün süre verdiği ve aksi halde 'talihsiz sonuçlarla' karşılaşabileceği uyarısında bulunduğu da hatırlatıldı.Stroul, İran'ın müzakere ile gerilimi dengelemeye çalıştığını savunarak, 'ABD konvansiyonel askeri kapasite açısından İran'ın çok ötesinde' değerlendirmesinde bulundu.ABD tarafında bu gelişmeler yaşanırken, İran'ın Rusya ile yaklaşık 500 milyon avroluk gizli füze anlaşması imzaladığı iddia edildi.Financial Times gazetesi tarafından elde edilen bilgilere göre, İran ile Rusya arasında Aralık 2025'te Moskova'da anlaşma imzalandı.Anlaşma kapsamında, Rusya'nın İran'a üç yıl içinde 500 adet 'Verba' taşınabilir fırlatma ünitesi ile 2 bin 500 adet '9M336' tipi füze teslim etmesi öngörülüyor.Yaklaşık 500 milyon avro değerindeki anlaşma kapsamında füzelerin İran'a, 2027-2029 yılları arasında üç ayrı aşama halinde teslim edilmesi planlanıyor.Öte yandan bazı kaynaklar, bazı sistemlerin İran'a planlanan takvimden önce teslim edilmiş olabileceğini belirtti.İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaşın ardından Tahran yönetiminin, Temmuz 2025'te bu savunma sistemlerini Rusya'dan resmen talep ettiği iddia edildi.İran'ın bu saldırıların ardından stratejik tesislerini korumak amacıyla savunma kapasitesini artırmak için bu talepte bulunduğu kaydedildi.'Verba', Rusya'nın en modern hava savunma sistemlerinden birisi olarak biliniyor. Bu sistem seyir füzeleri ve alçak irtifada uçan insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.