AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...

AK Parti, Ramazan ayını coşkuyla yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor.Bu kapsamda da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda çok özel bir programa imza atıldı.Bu kapsamda AK Parti İl Kadın Kolları tarafından geleneksel çocuk iftarı programı düzenlendi.İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de katılımıyla, çocuklar ve annelerine iftar verildi.Çocuklara özel hazırlanan menülerin ikram edildiği iftar programında, Ramazan'ın bereketi ve neşesi aynı sofrada paylaşıldı.Program boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu ve çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlenirken, minikler keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.Etkinlik alanında kurulan sahnede gerçekleştirilen gösteriler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de Ramazan'ın birlik ve beraberlik atmosferini birlikte yaşadı.Program, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.Programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abdullah Özdemir, “Çocuk gülerse, dünya güzelleşir. Kadın Kollarımızın düzenlediği çocuk iftarında, kıymetli evlatlarımızı ve değerli annelerini İl Başkanlığımızda ağırladık.Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşırken, çocuklarımızın neşesi gönüllerimizi aydınlattı.” ifadelerini kullandı.