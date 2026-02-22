Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının bereketli günlerinde Beyoğlu'nda ikamet eden Kayacık ailesiyle iftar sofrasında buluştu. Kanser hastası oğlu Mustafa için mücadele veren aileye moral ziyareti gerçekleştiren Erdoğan çifti, evde iftar yaptı ve akşam namazını kıldı. Anne Miyase Kayacık, "Cumhurbaşkanımız bizim gibi garibanları evimizde ziyaret etti, bunu hayal edemezdik" diyerek duygularını paylaştı.

Başkan Erdoğan, önceki akşam eşi Emine Erdoğan'la Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin iftar sofrasına konuk oldu.SABAH'a konuşan anne Miyase Kayacık, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine iftardan 15 dakika önce geldiğini ve birlikte iftar yaptıklarını söyleyerek 'Cumhurbaşkanımız bizim gibi garibanları evimizde ziyaret etti.Bunu hayal edemezdik. Soframıza geldi. Birlikte iftar yaptık. İftar yaptıktan sonra akşam namazını evimizde kıldı. Saat 20.00'de evimizden ayrıldı. Cumhurbaşkanımız ve eşinin samimiyetine şahit olduk' ifadelerini kullandı.Miyase Kayacık, Emine Erdoğan'ın da ziyaretten çok memnun kaldığını söylediğini hatırlatarak, 'Emine Hanım numaramı aldırdı ve irtibatta kalacağını söyledi.Oğlum Mustafa'dan dua istedi, 'Bizlere çok dua edin' dedi' ifadelerini kullandı. Miyase Kayacık, sofra duası eden Başkan Erdoğan'a, küçük oğlu Bilal'in, 'Rabb'im kabul eyle, amin' diyerek karşılık verdiği söyledi.Miyase Kayacık, küçük oğlu Bilal'in Hoca İshak İmam Hatip Lisesi 8. sınıfa gittiğini ve LGS'ye hazırlandığını ifade etti.Başkan Erdoğan'ın, oğlu Mustafa Kayacık'ın (19) kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçtiğini ifade eden Miyase Kayacık, 'Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi, doktorları bilgilerimizi ve raporlarımızı aldı.Cumhurbaşkanımız doktorlara 'Mustafa'dan elinizi çekmeyeceksiniz. Tedavisini takip edin. Her zaman ailenin yanında olacaksınız. Oğlumuzun üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz' dedi. Oğlum Kabataş Meslek Lisesi'nden mezun oldu.Hastalığından dolayı iki sene eğitim ve öğretimine ara verdi. Üniversite sınavına giremedi. Şu anda Ankara Bilkent Üniversitesi Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımızın oğluma desteği bizi çok memnun etti' dedi.