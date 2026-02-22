OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

Yapay zeka sektörünün öncüsü OpenAI, 2030 yılına kadar toplam 600 milyar dolarlık devasa bir işlem gücü harcaması yapmayı hedefliyor. ChatGPT geliştiricisi, bu dev stratejik hamleyle birlikte halka arza hazırlanıyor ve değerlemesini 1 trilyon dolara çıkarmayı amaçlıyor.Şirketin 2025 yılı gelirleri 10 milyar dolarlık tahmini aşarak tam 13 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde harcamalar ise 9 milyar dolarlık hedefin altında kalarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu güçlü finansal tablo, şirketin gelecekteki devasa yatırım planlarına sağlam bir zemin hazırlıyor. Sam Altman liderliğindeki ekip, büyüme hedeflerini her geçen gün daha da yukarı taşıyor.Donanım devi Nvidia, bu tarihi büyüme vizyonuna destek vermek için 30 milyar dolarlık yatırım anlaşmasını tamamlamak üzere masaya oturuyor. Bu büyük hamle, yapay zeka girişiminin 100 milyar doların üzerinde kaynak aradığı dev finansman turunun en önemli parçasını oluşturuyor. Şirket, 2030 yılına kadar tüketici ve kurumsal birimlerinden toplam 280 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.Büyüyen gelirlere rağmen yapay zeka modellerini çalıştırmanın donanım maliyetleri de ciddi oranda yükseliyor. Yatırımcılara sunulan son raporlar, çıkarım (inference) adı verilen sistem harcamalarının 2025 yılında dört katına çıktığını gösteriyor. Bu muazzam maliyet artışı, şirketin düzeltilmiş brüt kâr marjının yüzde 40 seviyesinden yüzde 33 seviyesine gerilemesine neden oldu. Ancak şirket, 30 gigavatlık devasa bilgi işlem kaynakları oluşturma taahhüdünden asla vazgeçmiyor.