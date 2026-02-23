Terörsüz Türkiye Raporu Ve Yeni Adımlar! Kabine Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün (pazartesi) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor. Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü ise 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerde artış yapılıp yapılmayacağı Kabine'de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Kabine toplantısında, TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek.Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.Toplantıda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani kriz Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Türkiye'nin diplomatik girişimleri, ateşkes çabaları ve insani yardımların son durumu ele alınacak.Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, fiyat istikrarını sağlamak için atılan adımlar, denetim mekanizmaları toplantıda masaya yatırılacak.Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü ise 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi.İkramiyelerde artış yapılıp yapılmayacağı Kabine'de ele alınacak konular arasında bulunuyor.