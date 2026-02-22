Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!

İstanbul Kadıköy'de bitmek bilmeyen hız sorunu bir genci daha hayattan kopardı. Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan 25 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yola savruldu.İddiaya göre kaza yaptığı esnada arkadaşlarıyla yarış halinde olan sürücü Azad Baran H. (23) panikle araçtan inerek kaçmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan genç mühendis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şengel'in cenazesi dün Karacaahmet Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip toprağa verildi.Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan sürücü Azad Baran H.'nin (23) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'kasten yaralama'dan 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.SABAH, çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan babanın avukatına ulaştı..Avukat Kemal Yılmaz, 'Berkay, üniversitede yazılım mühendisliği bölümünü tamamlamış, donanımlı, umut dolu bir gençti.Çevresinde kibarlığı ve başarısıyla biliniyordu. Hayalleri, hedefleri vardı. Onu kaybetmenin acısını yaşarken bir de sürücünün sabıkalı olduğunu öğrendik. İddiaya göre daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyor.Şüphelinin alkollü olması ve kaçarak alkolün etkisinin geçmesini beklemiş olması muhtemel. Görgü tanıklarının ifadesiyle oluşan ön raporda tam kusur sürücüye veriliyor. Bizler işin takipçisi olacağız. Adalet arayışımızı sürdüreceğiz' dedi.Bağdat Caddesi'nde 2000 yılında yarışan iki arabadan bir tanesi kırmızı ışıkta durmayarak, henüz 21 yaşındaki Selin Uras ve Erdem Celasun'un içerisinde bulunduğu araca çarpıp ölümlerine neden olmuştu.Olayın ardından Selin Uras'ın babası Boray Uras, trafik kazalarına dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü.Acılı babanın Türkiye gündemine oturan bu eylemi Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine ve trafik canavarlarına ağır ceza verilmesine önayak olmuş, yasa 'Boray Uras Yasası' olarak anılmıştı.