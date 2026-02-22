İstanbul'un Huzur Rotası!

Ramazan ayında camileri dolaşmak, en köklü adetlerimizden birisini oluşturuyor.Ramazan'da İstanbul'da, her zaman görmeye alışkın olduğumuz ve akın akın gittiğimiz etkinliklerin başında Sultanahmet Meydanı’nda olmak ve Gülhane Parkı’na da yayılan büyük bir alanda oruç açmak ritüeli geliyor.Ramazan ayında camileri ziyaret etmek, hem manevi atmosferi hissetmek hem de İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için önemli.Bu camiler teravih namazları ve iftar vakitlerinde daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.Kentteki 302 cami, Ramazan'ın belirli günlerinde Sakal-ı Şerif'e ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu camileri ziyaret ederek, Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı bulabilecek.Toplam 194 camide de Hazreti Muhammed'in (s.av.) sünnetini yerine getirmek isteyenler itikafa girebilecek.Kentte aralarında Eyüp Sultan, Şehzadebaşı ve Büyük Çamlıca'nın da bulunduğu 92 cami, Ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak.Ayrıca şehirde bulunan 96 camide ise mukabele, seçkin hafızlar tarafından okunacak, vaizler cüzün özet tefsirini yapacak.İstanbullular, tüm bu programlarla ilgili detaylı bilgiye müftülüğün internet sitesinden ulaşabilecek.İstanbul’da Ramazan rotasını belirlemek hiç de zor değil. Bu tercih kişilere göre değişse de büyük bir kitlenin seçimi hemen hemen ortak.Sadece büyük camiler değil küçük ve hatta cemaati az olan camilere de gitmek adetlerden birisi. Bunlardan da ilk aklımıza gelenleri Murat Paşa Camii, Pertevniyal Valide Sultan Camii, Cihangir Camii ve Kuşkonmaz Camii şeklinde sıralayabiliriz.Ziyaret etme alışkanlığı geliştirdiğimiz türbeleri sayacak olursak; Eyüp Sultan Türbesi, Tuzbaba Türbesi, Zuhurat Baba Türbesi, Yuşa Hazretleri Türbesi, Oruç Baba Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve niceleri şeklinde gelişen liste uzuyor.Ramazan ayında cami ziyaretlerinde namaz kılmak, dua etmek; türbelerde de orada bulunan zatın huzurunda edilen dualar insana manevi güç ve derin bir huzur veriyor.Ramazan ayında gidilecek mabetler listesinin başında olan Mimar Sinan’ın bize kazandırdığı dev eser Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi’nin bitiminde başlıyor.Süleymaniye Camii, Haliç manzarası ve geniş avlusu ile huzurlu bir ibadet ortamı sunuyor.Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşa edilen caminin etrafında eski eserlerin bulunması ve bölgenin az yapılaşma olması, orada zamanın adete durmasına neden oluyor. Caminin içinde bulunduğu külliye, bir tarafındaki mezarlık, türbeler ve büyük bahçesi ile çok farklı bir atmosfere sahip.Süleymaniye Camii’nin zamanın şartlarının çok üzerindeki teknik alt yapısı, sadelik üzerine dayalı mimari estetiği, aydınlatmasından çıkan isin mürekkep yapımında kullanılmasına kadar düşünülmüş ince detayları, güzelliğine güzellik katıyor.Mihrabın yaslandığı duvardaki vitraylı pencereler ve mihrabın iki yakasındaki çerçeveler göze çarpıyor. Cami 128 pencereyle ve onlarca kandille aydınlatılmış durumda. Bu kandillerin yere yakın olmasının getirdiği çok amaçlılık bile o günün zarif düşüncesinin bir eseri.Caminin beyaz mermerden inşa edilmiş iç avlusunun dört köşesinde yükselen; ikisi üç şerefeli, ikisi de iki şerefeli dört minaresi var. Camideki 4 minare, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah oluşunu; minarelerdeki 10 şerefeyse, onuncu padişah oluşunu anlatıyor.İçinde Helvai Yakup Efendi’nin türbesinin de bulunduğu Şehzade Camii, Şehzade Sultan Süleyman tarafından 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırıldı.Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed tarafından, Atik Sinan’a inşa ettirildi. Bu cami, özellikle Ramazan ayında yoğun ziyaret edilen bir ibadet merkezi. Etrafındaki tarihi Fatih Çarşısı ve lokantalar da iftar için güzel seçenekler sunuyor.Hırka-i Şerif Cami, 1851’de padişah Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilerek ibadete açıldı.Sultanahmet Camii, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.İstanbul’un simgelerinden biri olan bu cami, muhteşem mavi çinileri ve 6 minaresi ile dikkat çeker. Ramazan ayında özellikle teravih namazları için oldukça kalabalık olur.Eyüp Sultan Camii, 1458'de yapıldı, yapımından sonra günümüze gelene kadar bir çok değişiklik yaşadı.Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesinin bulunduğu bu cami, Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Burada iftar açıp dua etmek ayrı bir huzur veriyor.Hem Bizans hem de Osmanlı mirasını taşıyan bu cami, tarihi dokusu ve ihtişamıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ramazan ayında manevi atmosferi daha da yoğun hissediliyor.