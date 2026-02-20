Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 4 İlde İhracat 1 Milyar Doların Üzerinde

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'da 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiğini açıkladı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '2026 yılı Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,9 oranında azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşirken İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa illerimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır' ifadelerine yer verildi.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'2026 yılı Ocak ayında ihracatımız %3,9 oranında azalışla 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşirken İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa illerimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur.2026 yılı ocak ayında 35 ilimizde ihracatımız artarken toplam ihracatımız %3,9 oranında azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.2026 yılı Ocak ayında İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olmuştur. 2026 yılı Ocak ayında 35 ilimizde ihracatımız artarken, toplam ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %3,9 oranında azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.İstanbul, 4 milyar 117 milyon dolarla birinci sırada,Kocaeli, 2 milyar 546 milyon dolarla ikinci sırada,İzmir, 1 milyar 795 milyon dolarla üçüncü sırada,Bursa, 1 milyar 388 milyon dolarla dördüncü sırada,Ankara ise 950 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.Ankara, 179 milyon dolarlık artışla birinci il,Sakarya, 142 milyon dolarlık artışla ikinci il,Şırnak, 70 milyon dolarlık artışla üçüncü il,Çorum, 53 milyon dolarlık artışla dördüncü il,Samsun ise 47 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz.