CHP Taciz Rezaletine Kulak Tıkadı! Görele'deki Skandala Sessiz Kaldılar

CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın, Görele ilçesinde evli ve üç çocuk annesi H.D.'ye yönelik "sarkıntılık ve cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. CHP ise taciz skandalına kulak tıkadı ve parti yönetimi sessiz kaldı.

CHP Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Semin Aydın, Görele ilçesinde evli ve üç çocuk annesi H.D.'ye yönelik 'sarkıntılık ve cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın kamuoyuna yansımasıyla birlikte Aydın, CHP'den istifa ettiğini ancak İl Genel Meclisi üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.Süreçte eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Aydın'a destek verdiği iddiaları ve partinin ihraç sürecini işletmemesi tepki topladı. Tartışmalar sürerken CHP Parti Meclisi üyeleri Fırat İmat ve Hüseyin Gürel görevlerinden istifa etti.Özellikle çocuk ve kadın hakları konusundaki çıkışlarıyla bilinen CHP Giresun Milletvekili Elvan Gezmiş'in, mağdur kadının kendi partilisi tarafından tacize uğramasına karşı sessiz kalması ve belediye başkanına destek vermesi kamuoyunda eleştiri konusu oldu.Parti yönetiminden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.