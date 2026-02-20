WhatsApp için Yeni Özellik Kullanıma Sunuldu!

WhatsApp, grup sohbetleri için uzun zamandır beklenen bir yeniliği duyurdu. Yeni WhatsApp grup mesajı geçmişi özelliği sayesinde, gruplara sonradan katılan kullanıcılar artık geçmiş konuşmalardan haberdar olabilecek. Bu özellik, yeni üyelerin gruba daha hızlı adapte olmasını ve sohbetin akışını kaçırmamasını sağlamayı hedefliyor.WhatsApp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu yeni özellik grup yöneticilerinin ve üyelerinin inisiyatifiyle çalışıyor. Bir gruba yeni bir kişi eklendiğinde, mevcut üyeler veya yöneticiler, yeni üyenin sohbetin bağlamını anlamasına yardımcı olmak için geçmiş mesajları paylaşma seçeneğine sahip olacak. Bu paylaşım, ekran görüntüsü alma veya mesaj iletme gibi zahmetli yöntemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.Bununla birlikte, özellik sınırsız bir geçmiş paylaşımına izin vermiyor. Yapılan açıklamada, yeni üyelere son en az 25, en fazla 100 mesajın gönderilebileceği belirtildi. Bu sayede, yeni katılan kişinin sadece en güncel ve alakalı konular hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Şirket, bu özelliğin en çok talep edilen yeniliklerden biri olduğunu vurguluyor.WhatsApp, gizlilik ve güvenliğin bu yeni özellikte de öncelikli olduğunu belirtiyor. Paylaşılan tüm mesaj geçmişi, diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek. Bu, konuşmaların sadece ilgili kişiler arasında kalmasını garanti altına alıyor. Ayrıca, şeffaflığı sağlamak amacıyla, bir mesaj geçmişi paylaşıldığında gruptaki tüm üyelere kimin ve ne zaman paylaşım yaptığına dair bir bildirim gönderilecek.Grup yöneticileri ise bu özellik üzerinde tam kontrole sahip olacak. Yöneticiler, diledikleri takdirde kendi grupları için mesaj geçmişi paylaşma ayarını tamamen devre dışı bırakabilirler. Bu esneklik, her grubun kendi dinamiğine ve gizlilik ihtiyacına göre hareket etmesine olanak tanıyor.