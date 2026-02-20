Xiaomi 17 Serisi Türkiye’ye Geliyor!

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 17 serisi Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 28 Şubat’taki küresel lansmanın ardından çok yakında ülkemizde de satışa sunulacağı resmi olarak duyurulan seri, özellikle Xiaomi 17 Ultra modeliyle teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Cihaz, sunduğu üst düzey özelliklerle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.Xiaomi 17 serisinin Türkiye’deki satış tarihi henüz netleşmemiş olsa da, küresel tanıtımdan kısa bir süre sonra raflardaki yerini alması bekleniyor. Serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 17 Ultra’nın Avrupa fiyatı hakkında ilk sızıntılar da gelmeye başladı. İddialara göre cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonuyla Avrupa’da 1.499 euro etiketle satılacak. Bu fiyat göz önüne alındığında, telefonun Türkiye’deki satış fiyatının vergilerle birlikte 100 bin TL’yi aşması oldukça muhtemel görünüyor.Xiaomi, 17 Ultra modelinde Çin ve global pazarlar için bazı donanım farklılıklarına gidecek. En dikkat çekici değişiklik ise batarya kapasitesinde yaşanıyor. Cihazın Çin versiyonu 6.800 mAh gibi devasa bir batarya ile gelirken, global sürümde bu kapasite 6.000 mAh olarak belirlenmiş. Bu kararın arkasında, belirli ülkelerdeki ithalat kuralları ve ek maliyetlerden kaçınma stratejisinin yattığı belirtiliyor. Bununla birlikte, 6.000 mAh batarya dahi günümüz amiral gemisi standartları için oldukça rekabetçi bir değer sunuyor.Xiaomi 17 Ultra, özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkıyor. Cihazın arkasındaki dairesel ve büyük kamera modülü, Leica imzalı optikler barındırıyor. İşte öne çıkan kamera özellikleri:Ana Kamera: 50 megapiksel çözünürlüğünde, 1 inç boyutundaki Light Hunter 1050L sensörü.Periskop Telefoto Kamera: 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bu kamera, 3,2x ile 4,3x arasında gerçek optik yakınlaştırma sunuyor ve kayıpsıza yakın zoom değerini 17,2x’e kadar çıkarabiliyor.Gücünü en yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan telefon, 6,9 inç boyutunda, 120 Hz LTPO OLED bir ekrana sahip. Bu ekran, 3.500 nit gibi rekor bir parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca 8,29 mm inceliğiyle Xiaomi’nin şimdiye kadarki en ince “Ultra” modeli olma unvanını taşıyor. Şirket, fotoğraf tutkunları için döndürülebilir zoom halkası gibi özel aksesuarlar içeren bir “Leica Edition” sürümünü de piyasaya sürecek.