Terörsüz Türkiye'de Yeni Dönem Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Görevlendirme Yapacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025'ten bu yana süren çalışmalarını tamamlayıp Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamanın daha geçilmesini sağladı. Raporda, yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" gerektiğinin altı çizildi. İktidar ve devletin ilgili kurumları "teyit, tespit, raporlama ve gözlem mekanizmasına" ilişkin bir süredir hazırlık yapıyor.

'Terörsüz Türkiye Raporu'nun kabul edilmesiyle yeni bir aşamaya geçildi. Gözler yasal düzenlemelerde 'teyit ve tespit' sürecine çevrildi. Üzerinde durulan formül şöyle:Yasal düzenlemeler için 'son silahın bırakılması' gibi bir koşul aranmayacak. Terör örgütünün silah bırakmada 'belli bir sınıra gelmesi' yeterli sayılacak. Örneğin terör örgütünün, Kandil'e kadar olan alanı (Metina, Hakurk, Gara gibi) boşaltması gibi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve MİT, sahadaki gelişmeleri takip ediyor. İki kurum, önümüzdeki haftalarda silah bırakma sürecinin hangi aşamada olduğuna ilişkin tespitleri içeren raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.Başkan Erdoğan, süreci takip ve gözlem için bir kurumu görevlendirecek.Devletin ilgili birimlerinin tespitine göre, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymaması nedeniyle yaşanan gelişmeler yüzünden terör örgütü PKK'nın silah bırakması da yavaşlamıştı. Ancak SDG'nin Suriye yönetimine entegre olmayı kabul etmesiyle sahada tekrar hareketlilik başladı. Terör örgütünün silah bırakması ve mağaraları boşaltması yeniden hızlandı.Terör örgütünün, bu hızla Irak'taki bölge ve mağaraları boşaltıp silahlarını teslim etmeye devam etmesi halinde mart ayı sonuna doğru 'teyit ve tespit' için gereken sınıra ulaşan ilerlemenin sağlanabileceği belirtiliyor.Mart ayında bunun gerçekleşmesi halinde TBMM'de nisan ayının başından itibaren adımların atılmaya başlanabileceği belirtiliyor.