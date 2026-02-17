Robert Duvall Hayatını Kaybetti!

Hollywood bir efsane ismini daha kaybetti.Sinema tarihinin en ünlü filmlerinden biri olan Baba (The Godfather) filminde avukat Tom Hagen'ı canlandıran Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Robert Duvall, 95 yaşında öldü.Ünlü yıldızın ölüm haberini eşi duyurdu.Luciana Duvall, eşinin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Duvall'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.Acılı eş, paylaşımında 'Dün, sevgili eşime, sevgili dostuma ve zamanımızın en büyük oyuncularından birine veda ettik. Bob, sevgi ve huzurla çevrili bir şekilde, evinde sakin bir biçimde hayata gözlerini yumdu. Dünya için Oscar ödüllü bir yönetmen, bir hikaye anlatıcıydı. Benim için ise en basit ifadelerle her şeydi.' ifadelerini kullandı.Robert Duvall, Baba filminin yanında Kıyamet (Apocalypse Now) filminde Albay Bill Kilgore karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.1931 yılı Kaliforniya doğumlu olan oyuncu, Kore Savaşı sonrasında askerlik yaptıktan sonra New York'a taşındı ve burada ünlü oyunculuk eğitmeni Sanford Meisner'den eğitim aldı.1962'de rol aldığı ilk önemli filmde sadece birkaç sahnede göründü. Bülbülü Öldürmek (To Kill a Mockingbird) filminde 'Boo Radley' karakterini canlandıran Duvall, repliği olmamasına rağmen seyirciler üzerinde kendisini yıldızlığa taşıyan bir etki bırakmayı başarmıştı.60 yılı aşan kariyeri ile tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen Duvall, Sevecenlik (Tender Mercies) filmindeki rolü ile Oscar kazanmıştı. BAFTA, Altın Küre ve Primetime Emmy ödülleri de olan Duvall, kariyeri boyunca birçok defa Oscar'a aday gösterilmiş, hem başrol hem de küçük rollerdeki performanslarıyla ödüller kazanmıştı.Kovboylardan askeri figürlere kadar çok geniş bir yelpazede roller canlandıran Duvall, aynı zamanda iyi bir sinemacıydı. Duvall, 1997 yapımı The Apostle filminde başrollerden birini üstlenmenin yanı sıra bu filmin senaryosunu yazmış ve yönetmenliğini de üstlenmişti.2010'lu yılların sonlarına kadar aktif olan Duvall, kariyeri boyunca birçok tarihi karakteri de canlandırmış, bunlar arasında Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon Ordusu Komutanı Robert E. Lee (Gods and Generals), Joseph Stalin (HBO yapımı Stalin) ve Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann (The Man Who Captured Eichmann) de yer almıştı. Dört kez evlenen oyuncu, son evliliğini Arjantinli oyuncu ve yönetmen Luciana Pedraza ile yapmıştı.