Bitlis'te Can Pazarı! Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu
Bitlis’in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın Şehit Deresi’ne yuvarlanması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi ağır yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü mevkisinde sabah saat 10.00 sularında yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı.
GÜROYMAK'TA VİRAJI ALAMAYAN ARAÇ DEREYE UÇTU
Cevizyatağı köyünden yola çıkan ve içinde vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampolden yuvarlanarak Şehit Deresi'ne düştü. Keskin virajda yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU: 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına uçan araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.
MUCİZE KURTULUŞ: BEBEK VE ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki Dicle Alpcan, 25 yaşındaki Aslı Alpcan, 8 yaşındaki Serhat Aka, 5 yaşındaki Asmin Alpcan ve 28 yaşındaki Gülşah Alpcan yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI: KAZA NEDEN MEYDANA GELDİ?
Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin dere yatağındaki aracı çıkarma çalışmaları ise sürüyor.
