Bitlis'te Can Pazarı! Hafif Ticari Araç Dereye Uçtu

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü mevkisinde sabah saat 10.00 sularında yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı.Cevizyatağı köyünden yola çıkan ve içinde vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampolden yuvarlanarak Şehit Deresi'ne düştü. Keskin virajda yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına uçan araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.Kazada araç içerisinde bulunan 1 yaşındaki Dicle Alpcan, 25 yaşındaki Aslı Alpcan, 8 yaşındaki Serhat Aka, 5 yaşındaki Asmin Alpcan ve 28 yaşındaki Gülşah Alpcan yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin dere yatağındaki aracı çıkarma çalışmaları ise sürüyor.