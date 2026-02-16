Katlanabilir iPhone Flip Geliyor Mu?

Apple'ın teknoloji dünyasında merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon pazarına girişi, yeni sızıntılarla farklı bir boyut kazanıyor. Şirketin kitap tarzı bir modelin yanı sıra, dikey olarak katlanabilen bir katlanabilir iPhone Flip üzerinde çalıştığına dair güçlü iddialar gündemde. Bu yeni gelişme, Apple'ın pazara tek bir model yerine çok yönlü bir strateji ile girmeyi planladığını gösteriyor.Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre Apple, konsept aşamasını geçmiş ve dikey katlanır bir iPhone prototipini dahili olarak test etmeye başlamış durumda. Teknoloji dünyasının önde gelen yayınlarından Bloomberg tarafından da doğrulanan bu bilgi, Apple'ın tedarik zincirindeki bir kaynağa dayandırılıyor. Ancak, bu testlerin henüz seri üretim taahhüdü anlamına gelmediği ve projenin değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanıyor.Daha önceki sektör analizleri de Apple'ın kare ve kapaklı bir form faktörünü araştırdığını işaret etmişti. Bu durum, şirketin katlanabilir cihazlar için farklı tasarımları dikkatle değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Mevcut test prototipleri, Apple'ın uzun vadeli katlanabilir stratejisini belirlemeden önce birden fazla seçeneği masada tuttuğunu gösteriyor.Sektördeki beklentiler, Apple'ın ilk olarak üretkenliğe odaklanan ve açıldığında tablet benzeri bir deneyim sunan kitap tarzı katlanabilir modelini piyasaya süreceği yönünde. Dikey katlanır iPhone Flip modelinin ise daha çok taşınabilirlik ve kompakt bir tasarım arayan kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Bu model, pazardaki mevcut kapaklı katlanabilir telefonlara doğrudan rakip olacak.Bununla birlikte, uzmanlar iPhone Flip modelinin çıkışı için aceleci davranılmayacağını düşünüyor. Tahminlere göre, bir iPhone Flip için en erken potansiyel lansman tarihi 2027 yılı civarında olabilir. Apple'ın, ilk katlanabilir cihazının pazardaki başarısını ve kullanıcı geri bildirimlerini gördükten sonra ikinci bir form faktörüne yeşil ışık yakması daha olası görünüyor.