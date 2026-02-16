CHP'li İzmir'de Sokaklar Göle Döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kordon boyunda, yağışın da etkisiyle biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, trafikte bulunan sürücüler ilerlemekte zorlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu.Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.Öte yandan, dün etkili olan fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu bir kısmı sular altında kalan Kordon boyunda, bu geceki yağışın da etkisiyle biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.