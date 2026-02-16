Black Shark Türkiye Pazarına Girdi!

Oyun odaklı teknolojileriyle küresel çapta tanınan Black Shark, yüksek performanslı tabletlerini Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. Markanın bu stratejik adımı, EVOFONE distribütörlüğünde gerçekleşecek ve cihazlar hem oyuncuları hem de günlük kullanımda güç arayan teknoloji tutkunlarını hedefleyecek.Mobil oyun dünyasındaki tecrübesini tablet segmentine taşıyan Black Shark, yeni ürün gamıyla Türkiye'deki kullanıcılara üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Yüksek performanslı işlemciler, gelişmiş ekran teknolojileri ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılan tabletler, yoğun oyun seanslarından çoklu görev yönetimine kadar her senaryoda akıcı bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Bu lansman, markanın Türkiye'deki varlığını güçlendirme yolunda attığı ilk önemli adım olarak dikkat çekiyor.Bu süreçte en kritik rolü ise resmi distribütör EVOFONE üstleniyor. Şirket, kullanıcılara sadece bir ürün satışı değil, aynı zamanda kapsamlı bir ekosistem sunuyor. Tüm Black Shark tabletler, EVOFONE garantisi altında olacak ve yaygın servis ağları üzerinden hızlı teknik destek imkanı sağlanacak. Ayrıca, yazılım güncellemelerinden teknik sorulara kadar her konuda yardımcı olacak 7/24 Müşteri Hizmetleri Hattı da kullanıcılara hizmet verecek.Black Shark'ın Türkiye pazarındaki yolculuğu tabletlerle sınırlı kalmayacak. Marka, büyüme stratejisi kapsamında ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor. Yapılan açıklamaya göre, yakın gelecekte gaming bilgisayarları da Türkiye pazarına sunulacak. Son nesil ekran kartları, yüksek performanslı işlemciler ve gelişmiş soğutma sistemleriyle donatılacak bu bilgisayarlar, profesyonel oyuncuları ve teknoloji tutkunlarını hedefleyecek.Bununla birlikte, markanın ekosistemini tamamlayacak geniş bir aksesuar yelpazesi de kullanıcılara sunulacak. Bu ürünler arasında şunlar yer alıyor:Gaming klavye ve mouse setleriSurround ses destekli kulaklıklarYüksek yenileme hızlı monitörlerRGB LED aydınlatmalı kasalarSıvı soğutma sistemleri ve oyuncu sandalyeleriEVOFONE, Black Shark'ın gelecekteki tüm ürün lansmanlarında da aynı güvenilir distribütörlük ve kapsamlı garanti desteğini sunmaya devam edeceğini belirtti. Black Shark tabletlerin önümüzdeki haftalarda yetkili satış kanallarında ve online platformlarda yerini alması bekleniyor.