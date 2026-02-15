Siyonistler Panikte! 'Türkiye'nin Cenk Programı...'

Türkiye'nin Cenk programı kapsamında 2.000 kilometre menzile sahip balistik füze geliştirdiğini duyurması, İsrail'de endişelere yol açtı.İsrail merkezli Nziv haber sitesi, 'İsrail için yeni bir tehdit gelişiyor: Türkiye 2.000 km menzilli balistik füze geliştirdiğini açıkladı! Bunun arkasında ne var?' başlıklı haberinde, Cenk programının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak bağımsız caydırıcılık kapasitesine ulaşma hedefinde önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti.Habere göre bu adım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı silah tedarikine bağımlılığı azaltma ve özellikle İsrail-İran arasındaki bölgesel gerilim ortamında Türkiye'yi Orta Doğu'da daha baskın bir aktör olarak konumlandırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.Nziv, Türkiye'nin uçak ve tanktan uzun menzilli balistik füzelere kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen güçlü bir yerli savunma sanayii inşa ettiğini, bu alanda Roketsan ve Aselsan gibi şirketlerin öncü rol oynadığını aktardı.Haberde, Başkan Erdoğan'ın hedefinin Türkiye'yi 'kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği bir caydırıcılık seviyesine' ulaştırmak olduğu ifade edildi.Nziv'e göre 2.000 kilometrelik menzil, Türkiye'ye Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve hatta Rusya'nın bazı bölgelerine kadar uzanabilen bir erişim kapasitesi sağlıyor.Haberde ayrıca, Türkiye'nin ses hızının beş katından daha hızlı hareket edebilen (yaklaşık saatte 6 bin kilometreyi aşan) hipersonik özellikteki Tayfun Blok-4 füzesini tanıttığı ve bu tür hızların mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip engellenmesini son derece zorlaştırdığı kaydedildi.Nziv, bu gelişmenin İsrail'i ciddi biçimde etkileyebileceğini belirtirken, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş durumu bulunmasa da Tel Aviv'in güvenlik çevrelerinde kaygı oluştuğunu yazdı.Haberde, Türkiye ile Tel Aviv arasındaki mesafenin yaklaşık 450–475 kilometre olduğu hatırlatılarak, 2.000 kilometre menzilli bir füzenin Türkiye'nin herhangi bir noktasından İsrail'in tamamına ulaşabilmesine imkân tanıdığı ifade edildi.Bu durumun Türkiye'nin İsrail üzerinde balistik bir 'şemsiye' oluşturabileceği anlamına geldiği öne sürüldü.Uzmanlara göre Türkiye'nin orta menzilli füzelere sahip olması bölgesel dengeyi etkileyebilir.İsrail'in Arrow ve David's Sling gibi hava savunma sistemlerini kuzeybatıdan gelebilecek olası bir tehdide karşı yeniden konumlandırması ya da güçlendirmesi gerekebilir. Bunun da operasyonel kapasitenin farklı cephelere yayılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.Nziv'e göre, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamaları ve iki ülke arasındaki siyasi gerilim dikkate alındığında, böyle bir füze envanterinin gelecekte siyasi ya da askeri baskı aracı olarak kullanılabileceği endişesi İsrail'de dile getiriliyor.Türkiye'nin 2026 yılında gelişmiş füze modellerinde seri üretim aşamasına geçmesinin beklendiği de haberde yer aldı.