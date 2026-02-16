Beklenen İstanbul Depremi İçin Yeni Senaryo! Uzman İsim Büyüklüğünü Paylaştı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde beklenen depreme ilişkin sosyal medye hesabından yeni bir paylaşım yaptı.'Avcılar önünde beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?' diyen Bektaş, bölgede stres birikimi için en uygun yerin Orta Marmara Sırtı olduğunu ifade etti.'Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru'nu ayıran Orta Marmara Sırtı 2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu (CeB) ile Çınarcık Çukuru (CB) arasında kabuk yapısının özelliği (sıcak, ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk, creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklüğü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır.Öte yandan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliği ve fay hatlarının yapısını değerlendirerek, Orta Marmara segmentinin sanılanın aksine devasa bir deprem üretmeyeceğini savunmuştu.Prof. Dr. Bektaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nin altındaki ısı hareketliliğine dikkat çekmişti.'Marmara'nın altındaki ateş' tabirini kullanan Bektaş, Orta Marmara segmentinin büyük bir kırılmayı durdurabilecek bir 'Termal Bariyer' işlevi görebileceğini belirtmişti.Bektaş, bu görüşün yeni olmadığını ve uzun süredir aynı bilimsel temeli savunduklarını vurgulamıştı.Yapılan değerlendirmede, yer altındaki yüksek sıcaklığın, enerjinin tek seferde ve devasa bir kırılmayla boşalması yerine farklı bir süreç izlemesine neden olabileceği ifade edilmişti.Bektaş, özetle Marmara'daki yüksek ısı değerlerinin, korkulan o büyük kırılmanın önündeki en büyük engel olabileceği görüşünü paylaşmıştı.