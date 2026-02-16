CHP'Li Belediyede Adrese Teslim İhale!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir'in Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli'nin göreve geldiğinden bu yana CHP'li isimlere ait şirketlere milyonlarca liralık adrese teslim ihale verdiğini anlattı.Atmaca, 'Alaçatı'da 2.5 milyarlık arsayı devrettiğiniz şirketin başına İstanbul'dan getirdiğiniz CHP eski YDK üyesini biliyoruz. İtiraf edin sobelendiniz' diye konuştu. 'Çeşme'nin kaynaklarını İstanbul firmalarına akıttınız mı?' diye soran Atmaca, 'Çeşmeli hemşehrileriniz arasında bu göreve layık birisi yok muydu?' ifadelerini kullandı.