Savaş Düğmesine Basıldı mı? İsrail-İran Gerilimi Tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek vereceği iddia edildi.ABD basınında yer alan haberlerde Trump'ın aralık ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran ile anlaşma sağlanamaması halinde İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söylediği belirtildi.ABD'nin İsrail'e saldırılar konusunda desteğinin hava ikmal desteği veya Arap ülkelerinin hava sahasının kullanılması için izin alınması olabileceği ifade edildi.Netanyahu ile Trump 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.İran ile ABD arasında Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü İsviçre'in Cenevre kentinde yapılması planlanıyor.