AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Tepki! 'Mekansal Soykırım'

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı karara çok sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu adımının 'mekansal soykırım' olduğuna dikkat çekerek, 'Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.' dedi.Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması 'MEKANSAL SOYKIRIM'dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür.