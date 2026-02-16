Apple’dan Uygun Fiyatlı MacBook Geliyor!

Apple'ın teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeni bir uygun fiyatlı MacBook modeli üzerinde çalıştığına dair güçlü iddialar ortaya atıldı. Sektörün güvenilir kaynaklarından gelen bilgilere göre, bu yeni model hem renk seçenekleri hem de işlemci mimarisiyle mevcut seriden önemli ölçüde ayrışacak ve daha geniş bir kullanıcı kitlesini hedefleyecek.Sızıntılara göre en dikkat çekici yenilik, cihazın gücünü bir M-serisi işlemciden almayacak olması. Bunun yerine Apple'ın, iPhone 16 Pro serisi için geliştirdiği A18 Pro işlemci ile bu yeni MacBook'u donatacağı belirtiliyor. Bu strateji, maliyetleri düşürürken günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir performans sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, cihazın yaklaşık 13 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı ve yeni geliştirilen özel bir alüminyum üretim sürecinden geçeceği de gelen bilgiler arasında.Bununla birlikte, Apple'ın bu modelle birlikte renk paletini genişletmesi bekleniyor. İddialara göre şirket; açık sarı, açık yeşil, mavi, pembe gibi canlı renklerin yanı sıra klasik gümüş ve koyu gri gibi seçenekleri de test ediyor. Bu durum, cihazın özellikle gençler ve öğrenciler arasında popüler olmasını sağlayabilir.Henüz resmi bir fiyat bilgisi paylaşılmamış olsa da, teknoloji kulislerinde konuşulan rakamlar oldukça umut verici. Beklentiler, yeni modelin başlangıç fiyatının 699 dolar seviyesinde olacağı yönünde yoğunlaşıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, mevcut MacBook Air modelinin 999 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığı düşünüldüğünde, bu yeni modelin Apple ekosistemine giriş için çok daha erişilebilir bir kapı aralayacağı kesin.Bu fiyatlandırma stratejisi, Apple'ın özellikle Chromebook ve uygun fiyatlı Windows dizüstü bilgisayarlarının hakim olduğu eğitim ve giriş seviyesi pazarında daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayabilir.