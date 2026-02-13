Amerikalılara Petrol Kapısı Açıldı! ABD Enerji Bakanı'na Karşılama..

3 Ocak'ta dünya tarihine geçecek bir olay yaşandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre tehdit ettiği ve gerilimin zirve yaptığı Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Karakas'taki konutundan ABD askerlerince kaçırıldı.ABD'ye götürülen Maduro ve eşi tutuklanırken dünya, canlı yayında bir devlet başkanının kaçırılışını ve sonrasında yaşananları izledi.Bu tarihi olaydan sonra ise iki ilke arasındaki ilişkin şaşılacak derecede hızlı düzeliyor.İlk günlerde ABD'ye meydan okuyan Maduro'nun yardımcısı, şimdi ise Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Christopher Wright'ı Karakas'ta ağırladı.Bakan Wright'ı başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul eden Rodriguez'e, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Hector Obregon Perez ile Venezuela'nın ABD nezdindeki diplomatik temsilcisi Félix Plasencia da eşlik etti.Rodriguez'in Wright'ı kabulünde yapılan törendeki müzik dinletisine ilişkin görüntüler dikkat çekti.Miraflores Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin gözden geçirildiği ifade edildi.Açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile ABD Enerji Bakanı Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak akıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.Wright, Venezuela ziyareti kapsamında ABD'li petrol şirketi Chevron ve Venezuela devletine ait bir şirketin ortak olduğu bir işleme tesisini de ziyaret etti.Söz konusu ziyaretle Wright'ın teknik operasyonları yerinde incelemesi ve ülkede faaliyet göstermeye devam eden ABD'li şirketlerle bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.Bu ziyaret, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekiyor.ABD'nin Caracas'taki maslahatgüzarı Laura Dogu da görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, toplantının önemine vurgu yaparak, Trump'ın müreffeh bir Venezuela vizyonunu ilerletmek açısından kilit önemde bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya 'uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma' suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.